RAVEN mit zusätzlichen Tourterminen
Die britische NWOBHM-Legende RAVEN erweitert ihre Europa-Tour 2026 deutlich. Neben Nachholterminen für zuvor ausgefallene Shows stehen im Mai zahlreiche neue Konzerte auf dem Plan, darunter mehrere Stationen in Spanien und Griechenland. Auch für September 2026 wurden bereits weitere Dates bestätigt.
Hier die aktuellen Tourtermine:
13.05.2026 Herford (DE), Kulturwerk
14.05.2026 Heerlen (NL), Nieuwe Nor
15.05.2026 Lingen (DE), Alter Schlachthof
16.05.2026 Poperinge (BE), Heavy Sound Festival
17.05.2026 Ommen (NL), Café Calluna
20.05.2026 Málaga (ES), Core
21.05.2026 Barcelona (ES), Sala Lennons
22.05.2026 Valencia (ES), Sala Zulu
23.05.2026 Madrid (ES), Sala Silikona
24.05.2026 Bilbao (ES), Sala Groove
27.05.2026 - Athens (GR), Kyttaro
28.05.2026 - Thessaloniki (GR), Eightball
29.05.2026 - Trikala (GR), Andromeda
05.09.2026 - Steyr (AT), Roda
08.09.2026 - The Hague (NL), Musicon
09.09.2026 - Tilburg (NL), Little Devil
10.09.2026 - Stuttgart (DE), Der Schwarze Keiler
11.09.2026 - Puchersreuth (DE), Storm Crusher Festival
13.09.2026 - Diest (BE), Hell
