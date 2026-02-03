RAVEN mit zusätzlichen Tourterminen

Die britische NWOBHM-Legende RAVEN erweitert ihre Europa-Tour 2026 deutlich. Neben Nachholterminen für zuvor ausgefallene Shows stehen im Mai zahlreiche neue Konzerte auf dem Plan, darunter mehrere Stationen in Spanien und Griechenland. Auch für September 2026 wurden bereits weitere Dates bestätigt.





Hier die aktuellen Tourtermine:



13.05.2026  Herford (DE), Kulturwerk

14.05.2026  Heerlen (NL), Nieuwe Nor

15.05.2026  Lingen (DE), Alter Schlachthof

16.05.2026  Poperinge (BE), Heavy Sound Festival

17.05.2026  Ommen (NL), Café Calluna

20.05.2026  Málaga (ES), Core

21.05.2026  Barcelona (ES), Sala Lennons

22.05.2026  Valencia (ES), Sala Zulu

23.05.2026  Madrid (ES), Sala Silikona

24.05.2026  Bilbao (ES), Sala Groove

27.05.2026 - Athens (GR), Kyttaro

28.05.2026 - Thessaloniki (GR), Eightball

29.05.2026 - Trikala (GR), Andromeda

05.09.2026 - Steyr (AT), Roda

08.09.2026 - The Hague (NL), Musicon

09.09.2026 - Tilburg (NL), Little Devil

10.09.2026 - Stuttgart (DE), Der Schwarze Keiler

11.09.2026 - Puchersreuth (DE), Storm Crusher Festival

13.09.2026 - Diest (BE), Hell

