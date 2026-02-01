THE OMEGA SWARM mit neuer Single

Schon mit dem starken Debütalbum "Crimson Demise" haben die Black-Death-Grenzgänger THE OMEGA SWARM um SULPHUR AEON-Gitarrist T. im Jahr 2024 für mächtig Aufsehen gesorgt. Nun legt der Fünfer mit der digitalen Single 'The Antitheist' mächtig nach und bezieht sich lyrisch auf Autor Christopher Hitchens und dessen Verständnis von Antitheismus.

Der Track ist bereits seit Mitternacht auf allen Streaming Portalen und als digitaler Download erhältlich, nun könnt ihr auch das Lyrics-Video zum Track in vollem Glanze bestaunen:

