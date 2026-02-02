BEYOND THE BLACK verschiebt vier Konzerte der laufenden Tour

Mitten in der laufenden "Rising High"-Tour muss BEYOND THE BLACK die nächsten Tourtermine verschieben - Gitarrist Chris Hermsdörfer muss sich einer Notoperation auf Grund einer Netzhautablösung unterziehen und daher ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Außerdem erholt sich Drummer Kai Tschierschky noch von einer Influenza-Infektion. Betroffen sind die Konzerte in Hamburg, Antwerpen, Oberhausen und Nijmegen.

Die Band dazu: "Glaubt uns, wenn wir sagen: Das tut unendlich weh. Wir haben gehofft, gekämpft und alles versucht, um es irgendwie möglich zu machen - denn für euch auf der Bühne zu stehen bedeutet für uns alles. Doch an diesem Punkt ist eine Verschiebung der Shows die einzig richtige Entscheidung."

Die Tickets für die betroffenen Shows bleiben für die Nachholtermine gültig - diese stehen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest.

