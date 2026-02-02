THE ORDER: Neues Album im März

Am 27. März veröffentlichen die Schweizer Hardrocker THE ORDER ihr mittlerweile siebtes Album über Massacre Records. Erfreulicherweise ist auch Sänger Gianni Pontillo weiterhin des Quartetts, der zuletzt zur Band von Hermann Frank gehörte und jetzt ebenfalls das Mikrofon bei NAZARETH schwingt.

Die erste Single 'Fight For Your Rights' wurde bereits veröffentlicht.