In Flammen Open Air 2026: SATYRICON als Headliner bestätigt
Die beste Gartenparty in Sachen Metal, das In Flammen Open Air, findet in diesem Jahr zum zwanzigsten Mal statt. Die Party steigt vom 09.07. bis zum 11.07.2025 im Torgauer Entenfang.
Für die Sause wurde heute mit den Norwegern von SATYRICON der Headliner bekannt gegeben. Die Band wird eine 90-minütige Show spielen.
Bereits bestätigt waren:
THE BLACK MORIAH
THE CROWN (SWE)
MAULED (ITA)
HANGOVER IN MINSK (BLR/PL)
SIGH (JP)
DRUDENSANG (D)
SINTAGE (D)
SKANNERS (IT)
GRAVE (SWE)
GANGRENA GASOSA (BRA)
FRANK BLACKFIRE (D)
ILLDISPOSED (DK)
ORDER (NOR)
THRON (CH)
BEHEADED (MT)
SCHIRENC PLAYS PUNGENT STENCH (AT)
NUNSLAUGHTER (US)
MANOS (D)
HATE (PL)
ASPHYX (NL)
TSYTSKA (UA)
TEMORA (CZ)
MACABRE (US)
SOJOURNER
REMINA (NZL)
Die Tickets gibt es auf der Festival-Homepage oder im Culton Ticket Shop in Leipzig.
