CEPHEIDAE VARIABLE spielt sich durch die Leitung
03.02.2026 | 22:53
Das nächste Playthrough des kanadischen Prog-Metal-Projektes CEPHEIDAE VARIABLE gehört zu 'The Conduit' vom aktuellen Album "Primordial Reverie".
https://www.youtube.com/watch?v=m1_xGdl-Gks
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- cepheidae variable primordial reverie the conduit playthrough
