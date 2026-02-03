DIRTY SHIRT: Livemitschnitt online
03.02.2026 | 22:54
Der Auftritt der rumänischen Folk-Metal-Formation DIRTY SHIRT beim polnischen Pol'and'Rock-Festival 2025 kann in Augen- und Ohrenschein genommen werden.
https://www.youtube.com/watch?v=v67KzzE6ivk
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- dirty shirt polandrock
