TIDEFEST : Ein tolles Ein-Tages-Festival in Hamburg

Am 01.06.2024 wird es ein feines Indoor-Festival in den gemütlichen Hallen des Bambi Galore zu Hamburg geben. Fünf Bands bieten einen coolen Stilmix, eingeladen hat das norddeutsche Doom-Kombinat SERVANTS TO THE TIDE. Mit von der Partie sind die Bremer Thrasher SORDID AGE, die Doomster FLAME DEAR FLAME aus Braunschweig, das Hamburger Doom-Geschwader B.S.T., sowie die griechischen Power-Metaller von ACHELOUS. Selbstverständlich werden auch die Gastgeber selbst ihre epischen Hymnen spielen und wohl sogar bereits neues Material vorstellen.

Für lumpige 25 € gibt es Tickets hier. Wir empfehlen allen Beteiligten durch das Kaufen über den Vorvekauf eine gewisse Planungssicherheit zu geben.



