CHAOSBAY ist auf dem Weg in die Hölle

Zumindest ist das der Titel des neuen Videos. Mit 'The Way To Hell' hat CHAOSBAY die nächste Auskopplung des voraussichtlich im Herbst diesen Jahres erscheinenden Albums "Are You Afraid?" für uns.



Sänger und Produzent Jan Listing über den Stellenwert der neuen Veröffentlichung:

"Eine Ballade zu veröffentlichen ist immer ein heiklerer Schritt. Man will ja mit jeder neuen Single möglichst viel Aufmerksamkeit erreichen, und ein ruhiger Song scheint schnell unterzugehen. Aber dieser Song hat uns alle seit Langem mal wieder auf eine ganz andere Art berührt und ist schon jetzt ein heimlicher Liebling von uns allen auf diesem Album. Daher war es klar, dass der Song es verdient hat, eine Single zu sein - und zudem noch ein episches Musikvideo bekommt."



The Way To Hell







https://www.youtube.com/watch?v=0O9RTKC2h4Q



Hier auch noch einige Live-Termine:



01.06. Nidderau - Rock den Acker

07.06. Dortmund - Summer Randes Open Air

13.07. Neukirchen-Vluyn - Dong Open Air

02.08. Fischbachtal - Nonstock Festival

05.10. Köln - Euroblast Festival

