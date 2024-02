THUNDEROR im Mai auf Europatour

Die kanadische Metalband THUNDEROR wird in Mai zusammen mit TYTUS aus Italien Konzerte in der alten Welt spielen und dabei ihr aktuelles Album "Fire It Up" vorstellen. Hier sind die Termine:

01.05. I-Natz-Schabs - Putzer Bikerfest

02.05. Stuttgart - Schwarzer Keiler

03.05. B-Bilzen - South of Heaven

04.05. Gladbeck Metal Bash Open Air

05..05. NL-Wageningen - Bevrijdings Festival

06.05. Hamburg - Logo

07.05. Ort wird noch bekanntgegeben.

08.05. Leipzig - Black Label

09.05. Lichtenfels - Paunchy Cats

10.05. Wien - Escape

11.05. SL-Maribor - Gustaf Pekarna

12.05. I-Caneva - Meskio Bar