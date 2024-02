SONATA ARCTICA: Musikvideo zum

Am 8. März 2024 erscheint über Atomic Fire Records/Reigning Phoenix Music GmbH das neue SONATA ARCTICA-Album "Clear Cold Beyond". Zu 'Dark Empath' gibt es, nach der vorherigen Auskopplung als Single, jetzt auch ein ensprechendes Video.



Dark Empath (Official Music Video)







https://www.youtube.com/watch?v=gxwKBpdin0Y



