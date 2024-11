THUNDERMOTHER - wanted: Dead or Alive

Vom neuen Album "Dirty & Divine", das am 7. Februar 2025 über AFM Records erscheint, gibt es ein weiteres Video: 'Dead Or Alive'.



"Dirty & Divine" Trackliste:



01-So Close

02-Can't Put Out The Fire

03-Speaking Of The Devil

04-Feeling Alright

05-Take The Power

06-I Left My License In The Future

07-Dead Or Alive

08-Can You Feel It

09-Bright Eyes

10-American Adrenaline



Dead Or Alive







https://www.youtube.com/watch?v=XAtbOal4wNs







Quelle: AFM Records