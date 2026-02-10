THRONEHAMMER: Neues Album angekündigt
Kommentieren
Die englisch-deutsche Doom-Formation THRONEHAMMER wird in diesem Jahr ein neues Album veröffentlichen. Der Nachfolger von "Kingslayer" aus dem Jahre 2023 wird den Namen "Slay | Kill | Erase" tragen. Weitere Infos zur neuen Scheibe soll es demnächst geben.
Was aber schon fest steht, sind die Termine, zu denen das Album vorgestellt werden soll.
Hier der Überblick:
01.10.2026 Berlin Neue Zukunft
02.10.2026 Hamburg Bambi Galore
03.10.2026 Oldenburg MTS Records
04.10.2026 Dresden Chemiefabrik
05.10.2026 Leipzig Werk 2
06.10.2026 Hannover Cafe Glocksee
07.10.2026 Kassel Goldgrube
08.10.2026 Bochum Trompete
09.10.2026 München Keep It Low (Festival)
- Quelle:
- ANGER MANAGEMENT & PROMOTION
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- thronehammer neues album tour 2026 slay kill erase kingslayer
0 Kommentare