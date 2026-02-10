Das ROCK FOR PEOPLE finalisiert den Sonntag
Der Sonntag läuft beim ROCK FOR PEOPLE als Zusatztag traditionell ein bisschen seperat vom restlichen Festival. Dieses Jahr wird neben der Main Stage mit Headliner IRON MAIDEN auch auf den anderen Bühnen am Sonntag nochmal volles Programm aufgeboten. Wir haben das komplette Listing unten nochmal für euch zusammengefasst.
Festivalleiter Luděk Motyčka sagt dazu folgendes: "For IRON MAIDEN and ROCK FOR PEOPLE fans, we have prepared a genre-themed day full of great bands. It's not just about one star, but a dramaturgically thought-out day connecting metal legends with bands that are shaping the current hard music Scene."
In diesem Jahr können sich Besucherinnen und Besucher außerdem auf eine Neuerung in Form von Sitzplätzen auf der Hauptbühne freuen. Diese können für 490 CZK pro Festivaltag als Upgrade zu einem bereits gekauften Festivalticket erworben werden. Die Sitzplätze auf der Tribüne sind ein weiterer Schritt zur Steigerung des Komforts auf dem Festival und garantieren einen direkten Blick auf die Hauptbühne. Die treuesten IRON MAIDEN-Fans können sich außerdem auf eine einzigartige Verkostung von IRON MAIDEN Trooper-Bier und speziellem IRON MAIDEN-Wein freuen. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass das Interesse an Tickets für das diesjährige Festival mit über 80 % der Gesamtkapazität bereits ausverkauft ist - Tickets gibt es hier.
Das gesamte Line-Up:
Mittwoch, 10. Juni 2026
GORILLAZ / ELECTRIC CALLBOY / MEGADETH
THE PRETTY RECKLESS / THE WOMBATS / TRIVIUM
AS IT IS / BLOODYWOOD / BOUNDARIES / DIE SPITZ / ECCA VANDAL / GENESIS OWUSU / GURRIERS / JOEY VALENCE & BRAE / KUBLAI KHAN TX / NEVERTEL / STATIC-X / THROWN / VOILÀ / WATER FROM YOUR EYES / WE CAME AS ROMANS
Donnerstag, 11. Juni 2026
LIMP BIZKIT / PAPA ROACH / BABYMETAL
BREAKING BENJAMIN / SOCIAL DISTORTION / THE ALL-AMERICAN REJECTS
BLOOD INCANTATION / CATCH YOUR BREATH / LAST TRAIN / LETLIVE. / MAGNOLIA PARK / MELROSE AVENUE / QUICKSAND / SET IT OFF / THE PLOT IN YOU / THE ROYSTON CLUB / THORNHILL / WOHNOUT / YARD ACT
Freitag, 12. Juni 2026
BRING ME THE HORIZON / THREE DAYS GRACE / A DAY TO REMEMBER
BILMURI / TOM MORELLO / WOLF ALICE
ANKOR / BASEMENT / DYING WISH / EGO KILL TALENT / GAEREA / GATECREEPER / GLARE / IVRI / LOTTERY WINNERS / MADILYN MEI / SOUTH ARCADE / SWEET PILL / UNPEOPLE / ZERO 9:36
Samstag, 13. Juni 2026
HALSEY / NOTHING BUT THIEVES / WITHIN TEMPTATION
BLACKBEAR / DON BROCO / YONAKA
ALESSI ROSE / ALT BLK ERA / BADFLOWER / BURY TOMORROW / MALEVOLENCE / PRESIDENT / REZN / SILENT PLANET / SOFIAN MEDJMEDJ / VENUS GRRRLS / WESTSIDE COWBOY
Sonntag, 14. Juni 2026
IRON MAIDEN
ALEXISONFIRE / ALTER BRIDGE / KNOCKED LOOSE / QUEENSRCHE / SAXON
ALICE & DAN BÁRTA / BLACKGOLD / COLD MEAT PARTY / FLORENCE BLACK / GOD IS AN ASTRONAUT / GRIDIRON / CHRPY / LOATHE / MAN WITH A MISSION / MILITARIE GUN / N.O.H.A. / RAIN CITY DRIVE / REFLECTIONS OF KARMA / RESOLVE / SCENE QUEEN / THE ATAVISTS / THE LILACS / VIANOVA
