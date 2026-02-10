THE NEPTUNE POWER FEDERATION: Neues Album "Mondo Tomorrow" für April angekündigt
Die australische Band THE NEPTUNE POWER FEDERATION, welche mit einem außergewöhnlichen Mix aus Heavy Rock, okkultem Metal und Psychedelia aufwartet, wird am 10.04.2026 ihr siebentes Studioalbum veröffentlichen.
Es trägt den Namen "Mondo Tomorrow" und wird via Cruz Del Sur Music erscheinen. Einen ersten Höreindruck liefert bereits der gleichnamige Track 'Mondo Tomorrow'
Die Tracklist liest sich so:
1. Mondo Tomorrow
2. The Grip Of Death
3. And The Bones Decay
4. Living In The Gutter
5. Mind Controller
6. Cybernetic Times
7. Rhapsody In Blue
8. The Barbarian Dominion
Live ist die Band wie folgt zu erleben:
May 22 Hamburg, DE Bambi Galore
May 23 Oldenburg, DE MTS Records
May 24 Rock Hard Festival
May 27 Reims, FR Las Vieux De La Ville
May 30 Muskelrock Festival
June 3 Frankfurt, DE Dreikoenigskellar
June 4 Kassel, DE Goldgrube
June 5 Freak Valley Fest
June 6 Rhein, DE Monheim AM
https://www.youtube.com/watch?v=A1xYnz_Et4o
