FLOWSHINE: Neue Single veröffentlicht
10.02.2026 | 19:53
Die aus dem kanadischen Calgary stammende Indie-Band FLOWSHINE hat am 30.01.2026 eine neue Single veröffentlicht.
'After School at Bobbys House' heißt der Track des Trios und ist ein "sanftes Statement" zu den aktuellen politischen Herausforderungen für die 2SLGBTQIA+-Community in Alberta.
https://www.youtube.com/watch?v=dhCFBqDorho
- Quelle:
- Eric Alper
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- flowshine after school at bobbys house neue single alberta calgary 2slgbtqia community
