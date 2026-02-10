FLOWSHINE: Neue Single veröffentlicht

Die aus dem kanadischen Calgary stammende Indie-Band FLOWSHINE hat am 30.01.2026 eine neue Single veröffentlicht.

'After School at Bobbys House' heißt der Track des Trios und ist ein "sanftes Statement" zu den aktuellen politischen Herausforderungen für die 2SLGBTQIA+-Community in Alberta.

https://www.youtube.com/watch?v=dhCFBqDorho

