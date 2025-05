THE WHO veröffentlicht

Am 22. August 2025 erscheint erstmals die offizielle Aufzeichnung des Auftritts "Live At The Oval 1971" von THE WHO beim "Goodbye Summer: A Rock Concert" zu Gunsten der Hungernothilfe für die Menschen in Bangladesh. Die Band trat am 18. September 1971 bei diesem Benefizkonzert als Headliner im "The Oval Cricket Ground" in Kennington, Südlondon, auf. Während der Show spielte THE WHO - Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle und Keith Moon - vor mehr als 35.000 Besuchern eine Setliste mit 15 Liedern, darunter Klassiker wie 'I Can't Explain', 'Won't Get Fooled Again', 'Pinball Wizard' und 'My Generation'.



Dieses legendäre Konzert, das bisher nur in schlechter Tonqualität als Bootleg erhältlich war, erschien bisher nie offiziell. "Live At The Oval 1971" wurde von den originalen analogen 8-Spur-Mehrspurbändern neu abgemischt. THE WHO hatte gerade einen Monat zuvor, am 2. August 1971, das Album "Who's Next" veröffentlicht und spielte fünf Songs daraus in "The Oval Cricket Ground". Bekannt für ihre unvorhersehbaren und unvergesslichen Auftritte, endete das Konzert damit, dass Townshend und Moon ihr Equipment zertrümmerten.



"Live At The Oval 1971" wird es in verschiedenen Formaten geben: auf CD, als 2LP-Version (180g Black Vinyl), sowie in limitierter Auflage als 2LP Sea Blue/Red Hot Colour Swirl-Splatter-Vinyl, sowie digital unter anderem im Atmos-Format.



"Live At The Oval 1971" Trackliste:



CD:

01. So Glad To See Ya

02. Summertime Blues

03. My Wife

04. Love Ain't For Keeping

05. I Can't Explain

06. Substitute

07. Bargain

08. Behind Blue Eyes

09. Won't Get Fooled Again

10. Baby Don't You Do It

11. Pinball Wizard

12. See Me, Feel Me / Listening To You

13. My Generation

14. Naked Eye

15. Magic Bus



2LP:

LP ONE – SIDE A

01. So Glad To See Ya

02. Summertime Blues

03. My Wife

04. Love Ain't For Keeping

05. I Can't Explain

06. Substitute



LP ONE – SIDE B

01. Bargain

02. Behind Blue Eyes

03. Won't Get Fooled Again



LP TWO – SIDE C

01. Baby Don't You Do It

02. Pinball Wizard

03. See Me, Feel Me / Listening To You



LP TWO – SIDE D

01. My Generation

02. Naked Eye

03. Magic Bus

