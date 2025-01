THE SWEET kommt auf Abschiedstournee

Dieser Band darf man die Sache mit dem Abschied wirklich abnehmen. Immerhin wurde die Kapelle 1970 gegründet und drei der vier Gründungsmitglieder weilen nicht mehr unter uns. Nur Gitarrist Andy Scott tourt noch mit einer neuen Truppe, darunter der brillante ehemalige ARENA-Sänger Paul Manzi, und den alten Hits. Ich finde, das sollte man unbedingt nochmal gesehen haben. Nachdem diese Tour aus dem letzten Jahr krankheitsbedingt auf 2025 verschoben wurde, wird es an diesen Tagen und Orten die Gelegenheit geben, zu 'Ballroom Blitz', 'Blockbuster' und 'Love Is Like Oxygen' zu feiern:

12.02.2025 Augsburg, Spectrum

13.02.2025 Stuttgart, LKA Longhorn

19.02.2025 Oberhausen, Turbinenhalle

20.02.2025 Osnabrück, Rosenhof

22.02.2025 Rostock, Moya

07.03.2025 Schaffhausen, TabTab Musikraum

22.03.2025 Nürnberg, Löwensaal

23.03.2025 Regensburg, Eventhall Airport

25.03.2025 Mannheim, Capitol

15.04.2025 München Zirkus Krone

13.06.2025 Hallstadt, Marktplatz

15.06.2025 Gifhorn, Schloss