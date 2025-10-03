THE RETICENT: Erste Auskopplung von neuen Album

Die US-amerikanische Prog-Metal-Gruppe THE RETICENT kündigt für den 13. November ihr nächstes Album "Please" an, eine Konzeptscheibe über psychische Erkrankungen. Soeben wurde der Videoclip zur ersten, digitalen Single 'The Concealment' veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=1cIKQcJLKtc

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: the reticent please the concealment