THE RETICENT: Erste Auskopplung von neuen Album
03.10.2025 | 22:51
Die US-amerikanische Prog-Metal-Gruppe THE RETICENT kündigt für den 13. November ihr nächstes Album "Please" an, eine Konzeptscheibe über psychische Erkrankungen. Soeben wurde der Videoclip zur ersten, digitalen Single 'The Concealment' veröffentlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=1cIKQcJLKtc
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- the reticent please the concealment
