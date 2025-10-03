ASENBLUT und die Bruderschaft

ASENBLUT hat eine neue Single veröffentlicht, 'Bruderschaft', eine Hymne auf die Gemeinschaft und Brüderlichkeit.



" 'Bruderschaft' ist eine Hymne über Loyalität, Ausdauer und Einigkeit: an alle, die ASENBLUT Seite an Seite unterstützt haben, aber auch an diejenigen, die sich gegen sie gestellt haben. Jede Herausforderung, jedes Hindernis hat das Wachstum der Band beflügelt. Widerstand führt zu Stärke und ihn zu überwinden, sei es in kleinen Schritten oder in großen Schlachten, ist der Weg, den ASENBLUT gemeinsam geht: als Band, als Fans, als Bruderschaft."



Derzeit arbeitet die Band im Studio an ihrem neuen Album, das in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 über Massacre Records veröffentlicht werden soll.



Bruderschaft







https://www.youtube.com/watch?v=rq9eE-DNn4s

Quelle: Massacre Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: asenblut bruderschaft