Gewinnspiel: KADAVAR live in Frankfurt - seid dabei!

Mit freundlicher Unterstützung der ZOOM Frankfurt GmbH haben heute etwas richtig Tolles für euch.

Ihre gelungenen Wechsel aus Rockhymnen, Powerballaden, Popsongs und epischen Arrangements formen die Berliner von KADAVER auch auf ihrem aktuellen "I Just Want To Be A Sound"-Album äußerst ausdrucksstark zu einem richtigen Ausrufezeichen. Nein, Retro- oder Vintage-Rock alleine machen den Kohl nicht fett, die Hauptstädter lassen sich partout nicht in eine Schublade drängen und servieren einmal mehr ihren ganz eigenen Stil.

Gemeinsam mit SLOMOSA und ORB macht KADAVAR auch Halt am 12. Oktober in Frankfurt. Und zwei von euch schicken wir mit einer Begleitperson eurer Wahl zu diesem Konzertereignis, das man sich definitiv nicht entgehen lassen darf.

Um an der Verlosung teilzunehmen, schickt uns bitte eine Mail mit dem Betreff "KADAVAR" an marcel.rapp@powermetal.de und teilt uns gerne mit, was euch beim KADAVAR-Sound beeindruckt.

Und mit etwas Glück seid ihr am 12. Oktober mit von der Partie

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.

Wir wünschen euch viel Glück!