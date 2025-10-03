HEAVY PETTIN mit neuem Album

Die Heavy Metal, Hard Rock-Urgesteine HEAVY PETTIN haben für den 24.10.2025 ihr viertes Studioalbum "Rock Generation" angekündigt. Veröffentlicht wird die neue Scheibe, welche sich über dreißig Jahre nach dem letzten Silberling anreiht, via Silver Lining Music.





"Rock Generation" Trackliste:





01. Rock Generation

02. Faith Healer (Kill My Demons)

03. Brother Sister

04. Oblivion

05. Mother Earth

06. X-Rated

07. Bullets and Pills

08. Line in the Sand

09. Live UR Best Life

10. This Life

