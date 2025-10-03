HEAVY PETTIN mit neuem Album
03.10.2025 | 08:02
Die Heavy Metal, Hard Rock-Urgesteine HEAVY PETTIN haben für den 24.10.2025 ihr viertes Studioalbum "Rock Generation" angekündigt. Veröffentlicht wird die neue Scheibe, welche sich über dreißig Jahre nach dem letzten Silberling anreiht, via Silver Lining Music.
"Rock Generation" Trackliste:
01. Rock Generation
02. Faith Healer (Kill My Demons)
03. Brother Sister
04. Oblivion
05. Mother Earth
06. X-Rated
07. Bullets and Pills
08. Line in the Sand
09. Live UR Best Life
10. This Life
