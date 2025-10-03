"FULL REWIND"-Festival 2026 mit New Yorker Headliner
Das "FULL REWIND"-Festival in Roitzschjora hat eine weitere Szenegröße für seine kommende Ausgabe im Jahr 2026 bestätigt. Mit MADBALL kehrt eine der bekanntesten Hardcore-Formationen aus New York auf das Festivalgelände zurück.
Die Band um Sänger Freddy Cricien zählt seit den 1990er-Jahren zu den prägenden Namen der internationalen Hardcore-Szene und ist für ihre intensiven Live-Auftritte bekannt. Mit ihrer Rückkehr nach Roitzschjora setzt das Festival die Tradition fort, zunächst langjährige Szenegrößen und Publikumslieblinge im Line-up zu präsentieren.
Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.
