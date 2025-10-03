FALLSTAF: Minialbum im November
03.10.2025 | 22:52
Metal mit Bläsern spielt die kanadische Band FALLSTAF. Am 14. November soll ihr neues Minialbum "Ode To The Dead" herauskommen. Die erste, digitale Single davon ist das Titelstück.
https://www.youtube.com/watch?v=GM4EPsLnMlE
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- fallstaf ode to the dead
