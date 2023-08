Seit heute gibt es via Massacre Records von THE PROPHECY 23 das Album "Live At Summer Breeze".

Zur Feier des Tages, hat die Band heute nicht nur einen neuen Clip zu ihrer finalen Single 'Mammon' online gestellt, sondern direkt die komplette Show! "Live At Summer Breeze" enthält Songs vom letzten THE PROPHECY 23 Album "Fresh Metal", sowie ein Best-Of der Bandgeschichte, und fängt die außergewöhnliche Stimmung und Atmosphäre während ihrer Show 2022 ein.



Mammon (Live At Summer Breeze)







https://www.youtube.com/watch?v=zKwFv8yn4HE