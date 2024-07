THE OBSESSED auf Tour

Der Spätsommer soll allerorts ziemlich heiß werden. Grund genug also, sich zusätzlich zum Tagesschweiß am Abend noch ein bisschen ehrlichen und gut duftenden Rock'n'Roll- und Clubschweiß auf die nassen Körper draufzupacken. Die Heavy Doomer THE OBSESSED um Kultdoomer Scott "Wino" Weinrich werden euch bei diesem Unterfangen sicherlich gerne behilflich sein.

Hier die Daten im einzelnen:

31.07.2024 I - Torino, Ziggy Club

01.08.2024 I - Bologna, Freakout Club

02.08.2024 I - Osoppo (UD), Pietrasonica Fest 2024

03.08.2024 I - Milano, Magnolia

04.08.2024 GER - Munich, Backstage, Free And Easy Festival 2024

05.08.2024 GER - Kassel, Goldgrube

06.08.2024 GER - Berlin, Cassiopeia

08.08.2024 CZ - Brutal Assualt Festival 2024

10.08.2024 P - Moledo, Sonic Blast Festival 2024

12.08.2024 GER - Wiesbaden, Schlachthof

13.08.2024 GER - Bochum, Trompete

14.08.2024 GER - Osnabrück, Bastard

16.08.2024 GER - Hamburg, Hafenklang

17.08.2024 DK - Copenhagen, Beta

19.08.2024 UK - Tunbridge Wells, The Forum

20.08.2024 UK - Swansea, The Bunkhouse

21.08.2024 UK - Sheffield, The Corporation

22.08.2024 UK - Glasgow, Audio

23.08.2024 UK - Newcastle, University

24.08.2024 UK - Nuneaton, Queens Hall

25.08.2024 UK - London, The Underworld