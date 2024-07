MICHAEL SCHENKER mit weiterer Single

Die Gitarrenlegende MICHAEL SCHENKER veröffentlicht am 20. September via earMUSIC, wie kürzlich hier schon bekannt gegeben, das Album "My Years With UFO".

Hier folgt nun die zweite Singleauskopplung des neuen Albums in Form von 'Rock Bottom'. Unterstützt wurde der Gitarrist hierbei von Kai Hansen (GAMMA RAY, HELLOWEEN) am Gesang, Derek Sherinian an den Tasten, Brian Tichy am Schlagzeug und Barry Sparks am Tieftöner.

Rock Bottom

https://www.youtube.com/watch?v=Z67AKN0AQgU