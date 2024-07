MIRACLE OF SOUND unterschreibt bei Napalm Records

YouTube Megastar MIRACLE OF SOUND unterschreibt Plattenvertrag mit Napalm Records und kündigt sein erstes physisches Album "Materia (Best Of 2011 - 2024)" an, das am 8. November 2024 über Napalm Records erscheint.



Mit über einer Milliarde Streams, mehreren Millionen Views, über einer Million Followern auf seinem YouTube-Kanal und als Schöpfer des viralen Hits 'Valhalla Calling' ist Gavin Dunne einer der beliebtesten Multi-Genre-Hitmacher, die es derzeit gibt.



Als Multi-Instrumentalist und Songwriter hat Gavin Dunne mit seinem Soloprojekt MIRACLE OF SOUND mehrfach Platz 1 der Charts in ganz Europa erreicht und virale Hits produziert. Seine Musik erzählt großartige Geschichten, inspiriert von Charakteren und Erzählungen aus Fernsehen, Videospielen, Büchern und Filmen. Er arbeitete beispielsweise mit Ubisoft, Bioware, Owlcat/Games Workshop, EA und Bethesda für Titel wie "Mass Effect", "Assassin's Creed", "Warhammer 40k", "Wasteland 2" und "Watch Dogs" zusammen. Materia verspricht eine Reise durch das Beste aus dem vielfältigen Angebot von MIRACLE OF SOUND zu werden.



Gavin Dunne über sein allererstes physisches Album:

"Ich bin wirklich froh, endlich ein physisches Medium für euch alle zu veröffentlichen! Meine Fans haben mich schon seit vielen Jahren darum gebeten, und obwohl ich schon immer Vinyl und CDs veröffentlichen wollte, habe ich auf die richtige Gelegenheit gewartet, um es richtig und auf eine aufregende, interessante Weise zu tun, die ihr Geld wert ist.

Die Zusammenarbeit mit den netten Leuten von Napalm Records war die perfekte Gelegenheit, um sicherzustellen, dass die erste MIRACLE OF SOUND-Vinyl und -CD dem höchsten Standard in Bezug auf Qualität, Promotion und künstlerischen Wert entspricht. Letzteres kann man leicht an Peter Sallais absolut atemberaubendem, elegantem Artwork und Coverdesign erkennen, die zusammen den wilden, kreativen Geist des MIRACLE OF SOUND-Projekts erstaunlich gut einfangen.

Ich kann es kaum erwarten, diese großartige Platte in mein Regal zu stellen, und ich vertraue darauf, dass ihr, die Fans, sie auch lieben werdet!"



"Materia (Best Of 2011 – 2024)" Trackliste:



01. Valhalla Calling

02. Beneath The Black Flag

03. Skal

04. Road Rage

05. Ode To Fury

06. Between Heaven And Hell

07. Onwards we Row

08. Wake The White Wolf

09. Take It Back

10. All as one

11. Sirona

12. Valhalla Calling War Chant Version



Valhalla Calling





https://www.youtube.com/watch?v=XKYC0wWGPRI



FEUERSCHWANZ - Valhalla Calling (Official Video) - Cover of MIRACLE OF SOUND





https://www.youtube.com/watch?v=11YmxGG8Dbw