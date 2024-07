JANE'S ADDICTION mit neuem Lebenszeichen

Zum ersten Mal seit über dreißig Jahren hat sich die klassische Besetzung der Alternative Funk Rocker JANE'S ADDICTION, bestehend aus Sänger Perry Farrell, Gitarrist Dave Navarro, Schlagzeuger Stephen Perkins und Bassist Eric Avery, wieder zusammengefunden, um die neue Studio-Single 'Imminent Redemption' zu veröffentlichen, die ab heute auf allen digitalen Streaming-Plattformen erhältlich ist.

'Imminent Redemption' wurde zum ersten Mal am 23. Mai in der Bush Hall in London live aufgeführt, als die klassische Besetzung von JANE'S ADDICTION ihre erste Show seit 14 Jahren spielte.

Mal schauen, ob hier irgendwann auch etwas in Albumform auf uns zukommen wird.

Imminent Redemption

https://www.youtube.com/watch?v=wLI3vuD5bOc&t=1s

