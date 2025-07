THE OBSESSED: Neuer Drummer und Tour im Herbst

Die amerikanischen Doom Rocker THE OBSESSED um Scott "Wino" Weinrich haben mit Bob Pantella (MONSTER MAGNET, THE ATOMIC BITCHWAX) einen neuen Schlagzeuger an Bord, nachdem Brian Costantino die Band zuvor aus persönlichen Gründen verlassen hat.

Außerdem begibt sich die Kombo im Herbst wieder auf Tour.

Hier die Termine:

01.10.25 Wiesbaden - Schlachthof

02.10.25 Ulm - Roxy

03.10.25 Würzburg - Keep It True Festival

04.10.25 Karlsruhe - Stadtmitte

05.10.25 CH-Pratteln - Up In Smoke Festival

08.10.25 AT-Wien - Arena

09.10.25 AT-Innsbruck - P.M.K.

11.10.25 München - Keep It Low Festival

12.10.25 Leipzig - Ut Connewitz

13.10.25 Berlin - Zukunft

15.10.25 Köln - Volta

16.10.25 Bielefeld - Forum

25.10.25 Hamburg - Lazy Bones Festival