RockHarz 2026 ausverkauft

Kaum sind die letzten Klänge in Ballenstedt verebbt und wieder Ruhe im Harz eingekehrt, da verkündet die Crew des RockHarz-Festival, den nächsten Paukenschlag für 2026. In nur drei Tagen sind alle Tickets vergriffen und somit das Festival nächstes Jahr erneut ausverkauft.



"Liebe ROCKHARZERINNEN und ROCKHARZER! Die Sensation ist perfekt! Nach nur drei Tagen Vorverkaufszeit sind alle Tickets für das ROCKHARZ 2026 verkauft! Wir sind überglücklich, dass wir Euch in diesem Jahr so überzeugen konnten und Ihr uns so viel Vertrauen für das kommende Jahr entgegenbringt! Eventuell wird es in den kommenden Wochen noch einmal ein Restkontingent an Tickets geben, wenn wir einen Überblick über Doppelbestellungen und ggf. dann unbezahlte Tickets bekommen konnten. Darüber informieren wir über unsere üblichen Kanäle. Desweiteren werden wir wieder einen speziellen Newsletter für Ticketinteressenten einrichten, der jeweils als erstes über eventuell freiwerdenden Kontingente informiert. Wir danken Euch! Ihr seid unfassbar!!!"



POWERMETAL.de war dieses Jahr wieder Vorort und wir umfassend über das Festival berichten.





