Das siebte Album "Give Us The Moon" des THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA erscheint am 31. Januar 2025 über Napalm Records.



Die Band hat jetzt den Titeltrack aus dem kommenden Album veröffentlicht, inklusive eines Lyric Videos.



Give Us The Moon







https://www.youtube.com/watch?v=VEHnHID4vyA



