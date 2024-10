THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA kündigt neues Album an

Am 31. Januar 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Give Us The Moon" von THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA.



THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA kommentiert:

"Wie aufgeregt kann man sein, wenn man ein neues Album ankündigt? Nun, lasst es uns euch sagen: Wir zittern vor Aufregung, hängen von Kronleuchtern, machen Schmetterlingsschläge in Sekt, machen Schneeengel aus Puderzucker und besteigen den Mont Blanc in Stilettos. DAS ist die Aufregung, die wir empfinden. Jetzt gib uns den Mond, ja?"



Zeitgleich beginnt auch die "Moon Over Europe 2025"-Tour:



30.01.25 NL - Tilburg / 13

31.01.25 FR - Lyon / O Totem Live

01.02.25 UK - London / Garage

02.02.25 FR - Paris / Petit Bain

04.02.25 ES - Bilbao / Sana27

05.02.25 PT - Lisbon / Lisboa Au Vivo

07.02.25 ES - Madrid / Mon

08.02.25 ES - Barcelona / Wolf

11.02.25 IT - Milan / Legend Club

13.02.25 HU - Budapest / Durer Kert

14.02.25 AT - Vienna / Szene

15.02.25 DE - Munich / Backstage

16.02.25 CZ - Prague / Futurum

18.02.25 CH - Aarau / KIFF

19.02.25 DE - Aschaffenburg / Colos Saal

20.02.25 DE - Nuremberg / Hirsch

21.02.25 DE - Karlsruhe / Substage

22.02.25 DE - Berlin / Frannz Club

24.02.25 DE - Hamburg / Bahnhof Pauli

