THE NEW ROSES liebt die Gefahr

Mit 'Attracted To Danger' präsentieren uns die Rocker den Titelsong ihres kommenden Albums.

Dieses erscheint nämlich am 04. Rocktober über Napalm Records und hat folgende Tracks zu bieten:

01. When You Fall In Love

02. Natural Born Vagabonds

03. Attracted To Danger

04. Four Wheels

05. Bring The Thunder

06. This Heart

07. Hold Me Up feat. Gill Montgomery

08. Spirit Of A Rebel

09. Rockin' In The Free World

10. Whiskey In The Backseat