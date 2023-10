THE LAST EON: Neuer Song 'The Birth Of No-One' veröffentlicht

Der norwegische Extreme-Metal-Act THE LAST EON hat mit dem Song 'The Birth Of No-One' die zweite Single aus dem Debütalbum "Infernal Fractality" veröffentlicht. Das Werk wird am 17.11.2023 via Soulseller Records erscheinen.

Bereits im Vorfeld wurde der Song 'The Black Legion' herausgebracht.



Die Tracklist liest sich so:

1. The Black Legion

2. Asthetamine

3. The Birth Of No-One

4. Kosmicalypse

5. DMT - Infernal Fractality

6. Cosmos

7. 0

8. Thus Light Spoke



Das Album kann im Labelshop vorbestellt werden.