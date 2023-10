KING: Songpremiere von 'Into The Fire'

Die australische Heavy-Black-Death-Metal-Band KING hat in dieser Woche einen neuen Song mit dem Namen 'Into The Fire' veröffentlicht. Er stammt vom dritten Album "Fury And Death", welches am 17.11.2023 via Soulseller Records erscheinen wird.

Bereits im Vorfeld erschien der Track 'Volcano'.



Die Band wurde im Jahre 2014 in Melbourne gegründet. Ihre Mitglieder sind Dave Hill (Gitarre), Tony Forde (Gesang) und David Haley (Schlagzeug). Komplettiert wird sie vom Live-Basser Tim Anderson.



Die Tracklist liest sich so:

01. Mist

02. Perception Ignited

03. Volcano

04. Mountains Of Ice

05. Black Dimension

06. Once And For All

07. Into The Fire

08. Death In The Cosmos

09. Crepuscular

10. To The Stars



Das Album kann im Labelshop vorbestellt werden.