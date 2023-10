PHOBOCOSM: Erster Song 'Infomorph' vom neuen Album veröffentlicht

Die kanadische Death-Metal-Band PHOBOCOSM hat mit 'Infomorph' den ersten Song vom neuen Album veröffentlicht. Es trägt den Namen "Foreordained" und wird via Dark Descent Records erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Premonition

2. Primal Dread

3. Everlasting Void

4. Infomorph

5. Revival

6. For an Aeon



Das Album kann über die Bandcamp-Seite der Band bereits vorbestellt werden.



Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: phobocosm infomorph foreordained dark descent records neues album