THE HALO TREES: Neuer Song 'Sycamore Lane' am Start

Die Berliner Indie-Rock-Band THE HALO TREES hat mit 'Sycamore Lane' eine neue Single via COP International veröffentlicht. Sie ist einer weiterer Teil der neuen Veröffentlichungsreihe, die Ende 2026 im nächsten Album münden wird.



Den Auftakt dazu machte im September 2025 der Song 'Sedative For The Lost'. Diesem folgte im Dezember der Track 'Totems'.

https://www.youtube.com/watch?v=EYi75NyuzkE