THEY MIGHT BE GIANTS: Neues Album für April angekündigt
Die Brooklyner Indie-Rock-Band THEY MIGHT BE GIANTS wird am 14.04.2026 ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "The World Is To Dig" und wird bei allen bekannten Streamingdiensten erhältlich sein. Zudem wird ab dem 17. April eine exklusive 180-Gramm-Vinyl-Farbvariante in Indie-Läden erhältlich sein.
Aus dem Werk hat die Band nun den Song 'Sleeps Older Sister' herausgebracht. Bereits Anfang Februar erschien der Track 'Wu-Tang'.
Die Tracklist liest sich so:
01. Back In Los Angeles
02. Wu-Tang
03. Sleeps Older Sister
04. Je Nen Ai Pas
05. Outside Brain
06. Lets Fall in Lava
07. Telescope
08. Garbage In
09. Get Down
10. New Wave Will Never Die
11. Overnight Sensation (Hit Record)
12. Character Flaw
13. Hit The Ground
14. What You Get
15. Slow
16. In The Dead Mall
17. What The Cat Dragged In
18. They Might Be Feral
https://www.youtube.com/watch?v=75-1ipEs59c
- Quelle:
- Starkult Promotion
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- they might be giants the world is to dig sleeps older sister wu-tang neues album neue single
