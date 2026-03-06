KORA WINTER: Neuer Song 'Doom' veröffentlicht

Die Berliner Band KORA WINTER hat mit 'Doom' einen neuen Song veröffentlicht.

Den Song beschreiben die Jungs so: "Es ist ein Track über das Erstarren gegenüber alltäglicher Gewalt. Betäubt, abgestumpft, aber noch fühlend".

Bereits im Januar erschien nach zweijähriger Pause das Stück 'Hyaluron'.

https://www.youtube.com/watch?v=LT_FPmnHUPQ