KORA WINTER: Neuer Song 'Doom' veröffentlicht
06.03.2026 | 20:01
Die Berliner Band KORA WINTER hat mit 'Doom' einen neuen Song veröffentlicht.
Den Song beschreiben die Jungs so: "Es ist ein Track über das Erstarren gegenüber alltäglicher Gewalt. Betäubt, abgestumpft, aber noch fühlend".
Bereits im Januar erschien nach zweijähriger Pause das Stück 'Hyaluron'.
https://www.youtube.com/watch?v=LT_FPmnHUPQ
