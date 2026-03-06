CEMETERY SKYLINE legen Debütalbum als Deluxe Edition neu auf

Die schwedisch-finnische Gothic-Rock-Band CEMETERY SKYLINE mit Mitgliedern von DARK TRANQUILLITY, INSOMNIUM und AMORPHIS bringt am 01.05.2026 erneut sein Debütalbum 'Nordic Gothic' als Deluxe-Edition via Century Media Records auf den Markt. Neben dem Album selbst ist eine zweite CD enthalten, die bislang unveröffentlichte Songs beeinhaltet.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

CD 1:

01. Torn Away

02. In Darkness

03. Violent Storm

04. Behind The Lie

05. When Silence Speaks

06. The Darkest Night

07. Never Look Back

08. The Coldest Heart

09. Anomalie

10. Together Alone

CD 2:

01. Nothing From This World

02. I Drove All Night

03. Dream Delusion

04. One Another

05. The Coldest Heart (Live Semi Acoustic 2024)

06. Behind The Lie (Live Semi Acoustic 2024)

07. Torn Away (Live Semi Acoustic 2024)

08. In Darkness (Kabbel Remix)

09. Torn Away (ghostbells remix)

10. Violent Storm (Gost Remix)

Im Mai steht unterdessen die ersten Tourdaten auf dem europäischen Festland an, nachdem die Band bereits 2025 eine kleine Finnland-Tour und mehrere Festivals gespielt hat. Die deutschen Dates lauten:

15.05.26  Hamburg

16.05.26  Berlin

18.05.26  München

20.05.26  Stuttgart

21.05.26  Frankfurt

22.05.26  Essen