CEMETERY SKYLINE legen Debütalbum als Deluxe Edition neu auf
Die schwedisch-finnische Gothic-Rock-Band CEMETERY SKYLINE mit Mitgliedern von DARK TRANQUILLITY, INSOMNIUM und AMORPHIS bringt am 01.05.2026 erneut sein Debütalbum 'Nordic Gothic' als Deluxe-Edition via Century Media Records auf den Markt. Neben dem Album selbst ist eine zweite CD enthalten, die bislang unveröffentlichte Songs beeinhaltet.
Die Tracklist liest sich wie folgt:
CD 1:
01. Torn Away
02. In Darkness
03. Violent Storm
04. Behind The Lie
05. When Silence Speaks
06. The Darkest Night
07. Never Look Back
08. The Coldest Heart
09. Anomalie
10. Together Alone
CD 2:
01. Nothing From This World
02. I Drove All Night
03. Dream Delusion
04. One Another
05. The Coldest Heart (Live Semi Acoustic 2024)
06. Behind The Lie (Live Semi Acoustic 2024)
07. Torn Away (Live Semi Acoustic 2024)
08. In Darkness (Kabbel Remix)
09. Torn Away (ghostbells remix)
10. Violent Storm (Gost Remix)
Im Mai steht unterdessen die ersten Tourdaten auf dem europäischen Festland an, nachdem die Band bereits 2025 eine kleine Finnland-Tour und mehrere Festivals gespielt hat. Die deutschen Dates lauten:
15.05.26 Hamburg
16.05.26 Berlin
18.05.26 München
20.05.26 Stuttgart
21.05.26 Frankfurt
22.05.26 Essen
