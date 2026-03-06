ANGUS MCSIX gräbt ganz tief...

Am Freitag, den 13. März 2026, erscheint über Napalm Records das neue Album "Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye" von ANGUS MCSIX. Mit 'Dig Down' gibt es eine neue Single samt Musik-Video.



ANGUS McSIX zu 'Dig Down, feat. VAN CANTO:

"Unsere drei Helden Adam McSix, Ork Zero und The Dwarf rasten in einer Höhle im Berg "Ironpick Peak", als Adam plötzlich auffällt, dass die Zwergin eventuell Gefallen am Ork gefunden haben könnte. Zumindest unterstellt er ihr das. Den ganzen Song über macht er sich über die Zwergin lustig. Als es ihr schlussendlich reicht, bestellt sie sich schnell über "only heroes" Barbaren, die Adam eine Lektion erteilen sollen. Dummerweise verliest sie sich und es kommen die Barden von VAN CANTO und rügen Adam zunächst wegen Mobbing, das einem Prinzen nicht angemessen ist, stellen dann aber schnell fest, dass der Song "echt catchy" ist und stimmen schlussendlich mit ein..."



"Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye" Trackliste:



01-6666

02-The Fire Of Yore

03-I Am Adam McSix, feat. RHAPSODY OF FIRE

04-Dig Down, feat. VAN CANTO

05-Techno Men, feat. TUEMION KÄTILÖT

60-Ork Zero

07-Starlight Stronghold

08-Aetheriyja

09-Let The Search Begin

10-The Power Of Metal, feat. FREEDOM CALL

11-Into Battle



Dig Down, feat. VAN CANTO







https://www.youtube.com/watch?v=FiotipqvKvU



ANGUS McSIX Live 2026



"Tour Of The All-Seeing Astral Eye Headliner Tour 2026"

mit BRAINSTORM, BLOODBOUND



12.03.26 DE - Hamburg / Kent Club

13.03.26 DE - Leipzig / Hellraiser

14.03.26 DE - Obertraubling / Airport-Eventhall

15.03.26 DE - München / Backstage

16.03.26 DE - Nürnberg / Hirsch

17.03.26 DE - Berlin / Lido

18.03.26 DE - Saarbrücken / Garage

19.03.26 DE - Heidelberg / Halle02

20.03.26 DE - Oberhausen / Kulttempel

21.03.26 DE - Andernach / JUZ

22.03.26 NL - Eindhoven / Effenaar



