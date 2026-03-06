ANGUS MCSIX gräbt ganz tief...
Am Freitag, den 13. März 2026, erscheint über Napalm Records das neue Album "Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye" von ANGUS MCSIX. Mit 'Dig Down' gibt es eine neue Single samt Musik-Video.
ANGUS McSIX zu 'Dig Down, feat. VAN CANTO:
"Unsere drei Helden Adam McSix, Ork Zero und The Dwarf rasten in einer Höhle im Berg "Ironpick Peak", als Adam plötzlich auffällt, dass die Zwergin eventuell Gefallen am Ork gefunden haben könnte. Zumindest unterstellt er ihr das. Den ganzen Song über macht er sich über die Zwergin lustig. Als es ihr schlussendlich reicht, bestellt sie sich schnell über "only heroes" Barbaren, die Adam eine Lektion erteilen sollen. Dummerweise verliest sie sich und es kommen die Barden von VAN CANTO und rügen Adam zunächst wegen Mobbing, das einem Prinzen nicht angemessen ist, stellen dann aber schnell fest, dass der Song "echt catchy" ist und stimmen schlussendlich mit ein..."
"Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye" Trackliste:
01-6666
02-The Fire Of Yore
03-I Am Adam McSix, feat. RHAPSODY OF FIRE
04-Dig Down, feat. VAN CANTO
05-Techno Men, feat. TUEMION KÄTILÖT
60-Ork Zero
07-Starlight Stronghold
08-Aetheriyja
09-Let The Search Begin
10-The Power Of Metal, feat. FREEDOM CALL
11-Into Battle
Dig Down, feat. VAN CANTO
https://www.youtube.com/watch?v=FiotipqvKvU
ANGUS McSIX Live 2026
"Tour Of The All-Seeing Astral Eye Headliner Tour 2026"
mit BRAINSTORM, BLOODBOUND
12.03.26 DE - Hamburg / Kent Club
13.03.26 DE - Leipzig / Hellraiser
14.03.26 DE - Obertraubling / Airport-Eventhall
15.03.26 DE - München / Backstage
16.03.26 DE - Nürnberg / Hirsch
17.03.26 DE - Berlin / Lido
18.03.26 DE - Saarbrücken / Garage
19.03.26 DE - Heidelberg / Halle02
20.03.26 DE - Oberhausen / Kulttempel
21.03.26 DE - Andernach / JUZ
22.03.26 NL - Eindhoven / Effenaar
