DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG (DATOG) ... das Gesetz eines Verrückten

DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG zeigt mit 'The Law Of A Madman' eine weitere Video-Veröffentlichung aus dem Album "Babylon", das am 3. Oktober 2025 über Reigning Phoenix Music (RPM) veröffentlicht wurde.



The Law Of A Madman







https://www.youtube.com/watch?v=6giFZyDzfTM

