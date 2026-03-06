DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG (DATOG) ... das Gesetz eines Verrückten
06.03.2026 | 14:24
DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG zeigt mit 'The Law Of A Madman' eine weitere Video-Veröffentlichung aus dem Album "Babylon", das am 3. Oktober 2025 über Reigning Phoenix Music (RPM) veröffentlicht wurde.
The Law Of A Madman
https://www.youtube.com/watch?v=6giFZyDzfTM
