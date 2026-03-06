POWER PALDIN und der Schutzschild der Ewigkeit

Die isländischen Heavy Metaller POWER PALADIN haben ihre neue Single 'Aegis Of Eternity' veröffentlicht. Der Song stammt aus ihrem kommenden Album "Beyond The Reach Of Enchantment", das am 27. März über ROAR - A Division of Reigning Phoenix Music erscheinen wird.



Gitarrist Atli Guðlaugsson sagt uns über die neue Single:

"Ein schnell getakteter, thrashiger Power-Metal-Song mit einigen Einflüssen von JPM. 'Aegis Of Eternity' erzählt eine unheimliche Geschichte über finstere Geschäfte mit Hexerei und Zauberei."



Aegis Of Eternity







https://www.youtube.com/watch?v=pQwKGVGu9yM

