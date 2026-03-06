TYRANN (SWE) - Neues Album "Tyrann Forever"
Nach den beiden, hochgelobten und vom metallischen Underground heißgeliebten, Vorgängern "Djävulens Musik" und "Besatt" und mitreißenden Liveauftritten genießen die schwedischen Heavy Metaller TYRANN in der europäischen NWOTHM-Szene fast schon Kultstatus. So wird ein drittes Album auch schon sehnsüchtig erwartet.
Wie heute das Essener Label Dying Victims Productions bekanntgegeben hat, wird am 27.Mai 2026, das neue Album der Schweden erscheinen. Das gute Stück wird "Tyrann Forever" heißen. Während Dying Victims Productions die CD-Ausgabe übernimmt, wird die Vinyl über Electric Assault veröffentlicht.
Die Vorbestellung der CD ist auch hier schon möglich.
- Quelle:
- Dying Victims Productions Newsletter
- Redakteur:
- René Juffernholz
- Tags:
- tyrann dying victims productions electric assault tyrann forever
