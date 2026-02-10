THE GEMS mit neuem Video

Das zweite Album der schwedischen Band THE GEMS, "Year Of The Snake", erscheint am 13. März 2026 via Napalm Records. Mit 'Gravity' veröffentlicht das schwedische Trio jetzt eine weitere Single, mit Tommy Johansson (MAJESTICA, ex-SABATON) als Gastsänger.



THE GEMS zum neuen Album "Year Of The Snake":

" "Year Of The Snake" handelt davon, sich den Schwierigkeiten im Leben zu stellen, loszulassen und sich auf ein neues und besseres Kapitel zuzubewegen. Es steckt voller starker und kraftvoller Themen, genau wie eine Schlange, die ihre alte Haut abstreift und sich in neuer Stärke entwickelt!

"Year Of The Snake" ist eine Hommage an unsere Fans, die von Anfang an unsere Live-Shows unvergleichlich machen. Wir hatten schon als wir die Songs geschrieben haben, ein Festival-Publikum vor Augen gehabt: von unseren treuen Fans in der ersten Reihe, die alle Texte auswendig kennen, bis hin zu den verrückten Headbangern in den hinteren Reihen. Das Album ist voll mit VAN HALEN- und EUROPE-inspirierten, knallharten Grooves und Riffs, die dich zurück in die 80er Jahre versetzen. Dennoch ist die Produktion modern und frisch. In einer zunehmend künstlichen Welt wollen wir unseren Wurzeln treu bleiben  handgemachte Musik und Songwriting, das von Herzen kommt. Unser Ziel ist es, immer ein großartig klingendes Album zu schaffen, das die Live-Show im Blick hat. Die Zukunft ist live und Heavy Glam Rock ist gekommen, um zu bleiben!"



THE GEMS über 'Gravity':

" 'Gravity' ist eine von den 80ern inspirierte Rockhymne darüber, seine Träume kompromisslos zu verfolgen  mit großen Hooks, hochfliegenden Vocals und dieser so typischen, zeitlosen Energie des Hard Rock. Mit Tommy Johansson vereinen sich zwei kraftvolle Stimmen in Trotz und Freiheit."



"Year Of The Snake" Trackliste:



01-Walls

02-Year Of The Snake

03-Gravity, feat. Tommy Johansson

04-Diamond In The Rough

05-Live And Let Go

06-Clout Chaser

07-Hot Bait

08-Forgive And Forget

09-Go Along To Get Along

10-Math Ain't Mathing

11-Firebird

12-Stars

13-Buckle Up

14-Happy Water



Gravity, feat. Tommy Johansson







https://www.youtube.com/watch?v=7nzGNw8t-yg



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the gems year of the snake gravity feat tommy johansson hot bait firebird