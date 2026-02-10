THE GEMS mit neuem Video
Das zweite Album der schwedischen Band THE GEMS, "Year Of The Snake", erscheint am 13. März 2026 via Napalm Records. Mit 'Gravity' veröffentlicht das schwedische Trio jetzt eine weitere Single, mit Tommy Johansson (MAJESTICA, ex-SABATON) als Gastsänger.
THE GEMS zum neuen Album "Year Of The Snake":
" "Year Of The Snake" handelt davon, sich den Schwierigkeiten im Leben zu stellen, loszulassen und sich auf ein neues und besseres Kapitel zuzubewegen. Es steckt voller starker und kraftvoller Themen, genau wie eine Schlange, die ihre alte Haut abstreift und sich in neuer Stärke entwickelt!
"Year Of The Snake" ist eine Hommage an unsere Fans, die von Anfang an unsere Live-Shows unvergleichlich machen. Wir hatten schon als wir die Songs geschrieben haben, ein Festival-Publikum vor Augen gehabt: von unseren treuen Fans in der ersten Reihe, die alle Texte auswendig kennen, bis hin zu den verrückten Headbangern in den hinteren Reihen. Das Album ist voll mit VAN HALEN- und EUROPE-inspirierten, knallharten Grooves und Riffs, die dich zurück in die 80er Jahre versetzen. Dennoch ist die Produktion modern und frisch. In einer zunehmend künstlichen Welt wollen wir unseren Wurzeln treu bleiben handgemachte Musik und Songwriting, das von Herzen kommt. Unser Ziel ist es, immer ein großartig klingendes Album zu schaffen, das die Live-Show im Blick hat. Die Zukunft ist live und Heavy Glam Rock ist gekommen, um zu bleiben!"
THE GEMS über 'Gravity':
" 'Gravity' ist eine von den 80ern inspirierte Rockhymne darüber, seine Träume kompromisslos zu verfolgen mit großen Hooks, hochfliegenden Vocals und dieser so typischen, zeitlosen Energie des Hard Rock. Mit Tommy Johansson vereinen sich zwei kraftvolle Stimmen in Trotz und Freiheit."
"Year Of The Snake" Trackliste:
01-Walls
02-Year Of The Snake
03-Gravity, feat. Tommy Johansson
04-Diamond In The Rough
05-Live And Let Go
06-Clout Chaser
07-Hot Bait
08-Forgive And Forget
09-Go Along To Get Along
10-Math Ain't Mathing
11-Firebird
12-Stars
13-Buckle Up
14-Happy Water
Gravity, feat. Tommy Johansson
https://www.youtube.com/watch?v=7nzGNw8t-yg
