Deutschland-Shows von LINKIN PARK

Neben den Headliner-Slots bei ROCK AM RING und ROCK IM PARK, wird man LINKIN PARK auch abseits des Festivalerlebnisses live sehen können. Und zwar an folgenden Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

01. Juni - Hamburg, Volksparkstadion

03. Juni - Hamburg, Volksparkstadion

09. Juni - Wien, Ernst Happel Stadium

11. Juni - München, Allianz Arena

12. Juni - München, Allianz Arena

30. Juni - Zürich, Stadion Letzigrund

Unterstützt wird LINKIN PARK von CLIPSE und PHANTOGRAM Tickets gibt es hier.