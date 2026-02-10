Headliner-Shows von THE WARNING im Sommer
10.02.2026 | 14:48
Bisher hatten die drei Schwestern aus Mexiko für den Sommer nur fünf Festivalauftritte in Europa angekündigt - da drumherum hat THE WARNING nun noch vier Headliner-Shows bekanntgegeben, wovon eine das Trio auch nach Deutschland führt.
28. Juni - Kopenhagen, Pumpehuset
30. Juni - Warschau, Progresja
01. Juli - Münster, Skaters Palace
06. Juli - Toulouse, Le Bikini
Der Vorverkauf startet am Freitag den 13. um 10 Uhr.
