THE BEAUTY OF GEMINA: Neue Single 'Endless Ever' veröffentlicht

Nicht nur leckere Schoggi und Käse hat unser eidgenössisches Nachbarland zu bieten. Ein weiterer Exportschlager, jedoch in Sachen Musik, ist die Gothic-Rock-Band THE BEAUTY OF GEMINA. Seit immerhin neunzehn Jahren sie für hohe Qualität und hat die Fans noch nie enttäuscht.



Dies ist auch mit der neuen Single 'Endless Ever' nicht anders, denn sie knüpft nahtlos an den vorherigen Output an. Mit seiner markanten Stimme führt Sänger Michael Sele den Hörer durch den Song. Er erscheint heute, am Freitag, den 13.02.2026, via TBOG Music Switzerland. Ein Video zum Song wird am 20.02.2026 veröffentlicht.



Es selbst sagt dazu: "'Endless Ever' handelt vom Warten als Zustand  von einer Liebe oder Hoffnung, die größer ist als Zeit. Die Nacht steht für Zweifel, die Dämmerung für das Versprechen, dass sich alles irgendwann auflöst. Ich wollte dieses Gefühl einfangen, wenn Sekunden schmerzen, weil man jemanden vermisst, die Zeit ihre Bedeutung verliert und am Schluss nur das endlose Festhalten an die Hoffnung übrig bleibt."



Mit dem neuen Track möchte die Band zugleich an die bevorstehende "Veil OF Rain"-Tour aufmerksam machen, die Ende Februar startet.



Dies sind die Daten:

26.02.2026 Augsburg, Spectrum

27.02.2026 Köln, Groove Bar

28.02.2026 Frankfurt, Das Bett

06.03.2026 Stuttgart, Im Wizemann (Studio)

07.03.2026 Oberhausen, Kulttempel

20.03.2026 Hannover, Lux

21.03.2026 Hamburg, Bahnhof Pauli

22.03.2026 Berlin, Badehaus

27.03.2026 Leipzig, Moritzbastei

28.03.2026 Tuttlingen, Stadthalle Tuttlingen



Live ist die Band in diesem Jahr weiterhin wie folgt zu erleben:

18.04.2026 Mels (CH), Altes Kino (Trio+)

25.05.2026 Leipzig (DE), WGT (Trio+)

05.07.2026 Basel (CH), Römertheater Augusta Raurica (Festival)

18.12.2026 Zürich (CH), Altes Krematorium (Trio+)

19.12.2026 Zürich (CH), Altes Krematorium (Trio+)



"Schatten über dem Nichts"

(feat. Katharina Thalbach & Stefania Verità)

16.01.2026 Lünen (DE), Theater

03.05.2026 Hamburg (DE), Theater

19.09.2026 Saarbrücken (DE), Theater

27.09.2026 Herford (DE), Theater

31.10.2026 Fürth (DE), Theater

06.11.2026 Wolfenbüttel (DE), Lessing Theater

07.11.2026 Wolfenbüttel (DE), Lessing Theater

Quelle: TBOG MUSIC Redakteur: Swen Reuter Tags: the beauty of gemina neue single endless ever veil of rain tour 2026 tour 2026 trio katharina thalbach stefania verita michael sele