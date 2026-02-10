THE AMITY AFFLICTION kommt im Herbst nach Deutschland

THE AMITY AFFLICTION genießt den Ruf, einer der momentan stärksten Live-Acts aus dem Bereich härterer Musik zu sein, und auf der kommenden Tour werden sowohl Songs des kommenden neuen Albums als auch liebgewonnene Fan-Favorites live präsentiert werden. Für September und Oktober 2026 sind fünf Deutschland-Konzerte geplant. Support kommt von SILENT PLANET, VARIALS und ORTHODOX.

18.09.2026  Wiesbaden, Schlachthof

19.09.2026  Köln, Palladium

20.09.2026  Hamburg, Grosse Freiheit 36

28.09.2026  Berlin, Huxleys Neue Welt

03.10.2026  Munich, Tonhalle

"House Of Cards" erscheint am 24. April 2026 via Pure Noise Records und wird das erste Album mit Clean-Sänger Jonny Reeves sein, der seit 2025 festes Mitglied der Band ist.

THE AMITY AFFLICTION - 'House Of Cards'

https://www.youtube.com/watch?v=Tq_x8bO3wSE