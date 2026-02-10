THE AMITY AFFLICTION kommt im Herbst nach Deutschland
THE AMITY AFFLICTION genießt den Ruf, einer der momentan stärksten Live-Acts aus dem Bereich härterer Musik zu sein, und auf der kommenden Tour werden sowohl Songs des kommenden neuen Albums als auch liebgewonnene Fan-Favorites live präsentiert werden. Für September und Oktober 2026 sind fünf Deutschland-Konzerte geplant. Support kommt von SILENT PLANET, VARIALS und ORTHODOX.
18.09.2026 Wiesbaden, Schlachthof
19.09.2026 Köln, Palladium
20.09.2026 Hamburg, Grosse Freiheit 36
28.09.2026 Berlin, Huxleys Neue Welt
03.10.2026 Munich, Tonhalle
"House Of Cards" erscheint am 24. April 2026 via Pure Noise Records und wird das erste Album mit Clean-Sänger Jonny Reeves sein, der seit 2025 festes Mitglied der Band ist.
THE AMITY AFFLICTION - 'House Of Cards'
https://www.youtube.com/watch?v=Tq_x8bO3wSE
